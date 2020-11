Le temps devrait rester sec avec quelques éclaircies vendredi après-midi, sauf dans le nord-ouest et l'ouest du pays, où quelques gouttes risquent de tomber. Les maxima varieront de 6 à 10 degrés, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).Le temps restera très nuageux et brumeux sur l'ouest et le nord-ouest du pays vendredi après-midi. Ailleurs, le temps devrait être sec avec des champs nuageux et des éclaircies par endroits. Le vent sera faible, parfois modéré à la côte, de secteur est. Le ciel restera chargé par moment, mais sec, dans la soirée et la nuit. Les éclaircies deviendront plus larges sur la plupart des régions, mais de la brume ou des bancs de brouillard pourraient se former par endroits. Les minima se situeront autour de 0 degré en Ardenne et varieront autour de 5 degrés sur l'ouest. Le vent d'est à sud-est soufflera faiblement, et parfois de manière modérée dans le sud-est du pays. Le temps deviendra ensoleillé samedi une fois la grisaille présente par endroits dissipée. Quelques champs de nuages bas localisés seront cependant encore possibles en journée. Il fera doux pour la période de l'année, avec des maxima de 9 à 11 degrés. Les températures pourront même atteindre jusqu'à 12 degrés sur les hauteurs ardennaises. Le vent sera généralement faible. (Belga)