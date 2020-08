Arnaud Démare est le vainqueur final du Tour du Poitou-Charentes (2.1). Le Français de Groupama-FDJ, dépossédé de son maillot blanc de leader par le Tchèque Josef Cerny (CCC) pour une seconde samedi, a récupéré son bien en remportant la 4e et dernière étape, dimanche, entre Thénezay et Poitiers (164,6 km).Démare a devancé au sprint l'Espagnol Ivan Garcia Cortina (Bahrain-McLaren) et l'Allemand Alexander Krieger (Alpecin-Fenix). C'est son troisième succès en cinq étapes. Au classement général, le champion de France devance Cerny de 12 secondes et l'Américain Joseph Rosskopf (CCC) de 32 secondes. Démare, 29 ans, conclut ainsi un mois d'août très prolifique pour lui, au cours duquel il a aussi remporté Milan-Turin, deux étapes et le classement final du Tour de Wallonie ainsi que le championnat de France sur route. Il porte son compteur à 70 succès dans sa carrière. Vainqueur du Tour du Poitou-Charentes en 2018, il succède à son compatriote Christophe Laporte au palmarès. (Belga)