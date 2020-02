"Art truc troc & Design" sensibilisera au recyclage à Bozar du 14 au 16 février

"Art Truc Troc & Design" remettra à l'honneur l'art contemporain et le design les 14, 15 et 16 février prochains à Bozar. Dans l'air du temps, cette 17e édition sera placée sous le signe du geste écoresponsable, annoncent l'ASBL Artdynamik et le Centre culturel Wolubilis."'Art Truc Troc & Design' sera la première exposition où il sera possible d'échanger un accès à la culture contre un geste utile pour l'environnement", expliquent les organisateurs qui proposent une entrée gratuite contre des "objets recyclables tels que des piles, ampoules, batteries, petit électro mais également des pneus de voiture et même de l'huile de friture". Les artistes ont également été sensibilisés à la cause puisqu'ils ont été invités à produire sur la base de matériaux recyclables ou à utiliser les grands défis environnementaux comme thèmes. Des ateliers créatifs aborderont également la thématique de l'écologie. Plus de 300 œuvres d'une centaine d'artistes, émergents et confirmés, belges et internationaux, seront exposées. Le principe du salon reste le même: munis de Post-its, les visiteurs sont invités à proposer un troc à l'artiste en échange de l'œuvre (peintures, photographies, sculptures, dessins, gravures...) qui les aura séduits. "Un voyage au soleil, un nouveau site internet... la seule limite est leur imagination", soulignent encore les initiateurs du concept. (Belga)

