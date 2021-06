Artuur Peters a décroché la médaille d'e bronze du K1 sur 1000 mètres aux championnats d'Europe de kayak sprint samedi à Poznan, en Pologne. Le Limbourgeois de 24 ans, qualfié sur cette distance pour les JO de Tokyo, n'a été devancé que par le Hongrois Balint Kopasz, champion du monde et d'Europe de 2019, qui a reconduit son titre devant le multiple médaillés portugais Fernando Pimenta.Artuur Peters est passé en 5e position à mi-course, mais son sprint final lui a permis de reprendre l'Allemand Martin Hiller, 5e, et le Suédois Martin Nathell, qui a fini au pied du podium. Kopasz a signé un chrono de 3:41.232, 1.435 devant Pimenta (3:42.667) et avec 3.135 d'avance sur Peters (3:44.367). C'est la première médaille continentale en seniors pour Peters, sacré déjà champion du monde espoirs (2016) et juniors (2014), ainsi que champion d'Europe espoirs en K2 avec son équipier Bram Sikkens. Dans leur course à la médaille, sa soeur aînée Hermien et sa partenaire Lize Broekx, également qualifiées pour Tokyo en K2 sur 500 m, ne se sont pas parvenus à se mêler à la lutte pour le podium. Le duo belge s'est en effet classé 6e de la finale A, remportée par les Hongroises Danuta Kozak, quintuple championne olympique, et Dora Dodonyi, en 1:44.175. Les deux sociétaires du club de Neerpelt, en 1:47.498, ont terminé à 3 secondes 32/100e des lauréates et à un peu moins de 2 secondes de la médaille de bronze. (Belga)