La N.1 mondiale de tennis, Ashleigh Barty a été battue des son entrée en lice mercredi au tournoi d'Adelaïde en Australie. Dispensée de premier tour, l'Australienne, tête de série N.1, a été dominée 6-3 et 6-4 par l'Américaine Danielle Collins (WTA 37) en à peine 65 minutes en huitièmes de finale.Barty, 24 ans, restait sur un quart de finale à l'Open d'Australie. La journée de mercredi dans cette épreuve jouée sur surface dure dotée de 535.530 dollars avait débuté par le forfait d'Elise Mertens, la N.1 belge et tête de série N.4 blessée à l'épaule droite, qui devait entrer dans le tournoi au stade des huitièmes de finale. Son adversaire la Lettone Anastasija Sevastova (WTA 56) en a profité pour battre la lucky loser l'Américaine Christina McHale (WTA 85) 6-4, 6-1 et rejoindre les quarts de finale. (Belga)