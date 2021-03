Asile et migration - Chypre construit une barrière anti-migrants de 11 kilomètres

Le gouvernement chypriote a lancé la construction d'une barrière visant à empêcher les migrants de franchir ses frontières depuis le nord de l'île et l'autoproclamée "République turque de Chypre-Nord" (RTCN). L'État membre de l'Union européenne a informé cette dernière de la situation, rapporte jeudi la télévision publique RIK.Le dispositif, agrémenté de fil barbelé, devrait s'étendre sur 11 kilomètres dans un premier temps. La République de Chypre, membre de l'UE depuis 2004, a connu une augmentation du nombre de demandeurs d'asile ces derniers mois. Beaucoup entrent en traversant illégalement la zone tampon surveillée par l'Onu qui divise l'île entre la République de Chypre (sud) et la RTCN, reconnue uniquement par Ankara. Les autorités chypriotes disent avoir enregistré la plus forte proportion de demandes d'asile dans l'UE ces quatre dernières années, à 4% de sa population, contre une moyenne de près de 1% dans le reste de l'UE. (Belga)

