À l'occasion de la Journée mondiale du réfugié, la Croix-Rouge de Belgique lance samedi une campagne sur les réseaux sociaux pour lutter contre les préjugés les concernant.À travers quatre capsules vidéo, la Croix-Rouge veut mettre en avant les points communs entre les personnes migrantes et la population belge. "Quelles que soient nos origines, nous sommes avant tout des êtres humains, des parents, des enfants, des travailleurs, des étudiants ou encore des victimes du Covid-19", souligne-t-elle. "Nos aspirations, nos inquiétudes, nos valeurs, nos peurs et nos priorités sont souvent plus proches qu'il n'y paraît." Dans une vidéo, l'organisation humanitaire met ainsi en avant que "d'ici ou d'ailleurs, nous partageons les mêmes inquiétudes quant à la pandémie de Covid-19" ou encore que "tous les enfants ont envie de pouvoir fêter leur anniversaire avec leurs amis". L'organisme francophone gère 25 centres d'accueil en Belgique, accueillant au total plus de 6.000 personnes. Durant la crise du coronavirus, les collaborateurs ont dû adapter leur travail pour limiter la transmission du virus au sein des centres. "Finalement, tous les efforts furent payants puisque seulement 1% des personnes symptomatiques testées étaient atteintes du Covid-19 pour l'ensemble des centres", se félicite la Croix-Rouge. (Belga)