La Grèce entamera lundi de nouvelles étapes vers le redémarrage de sa vie sociale et économique. Lundi, les hôtels qui ouvrent durant toute l'année et qui sont fermés depuis l'émergence de la pandémie de coronavirus rouvriront. Les hôtels saisonniers rouvriront à partir du 15 juin, indique dimanche la télévision grecque ERT.Toujours ce lundi, ce sont les écoles élémentaires qui accueilleront de nouveau des enfants après l'ouverture voici deux semaines des écoles secondaires. Enfin, les cinémas en plein air seront accessibles au public. Les bars, restaurants et plages ont déjà rouverts voici deux semaines. Le championnat de football, lui aussi à l'arrêt comme dans la plupart des pays, redémarrera le week-end prochain. La Grèce a annoncé l'ouverture de ses frontières aux touristes de 29 pays le 15 juin prochain. La Belgique n'a pas été reprise dans cette liste qui sera réévaluée le 1er juillet. (Belga)