Sander Gillé et Joran Vliegen ne parviennent plus à gagner depuis leur sacre à Singapour fin février, leur cinquième titre sur le circuit ATP. Samedi, la paire belge a été battue dès les qualifications du tournoi ATP 500 de Barcelone, joué sur terre battue et doté de 1.565.480 euros.Gillé et Vliegen se sont inclinés sur un double 6-4 devant les Français Adrian Mannarino et Benoit Paire, qui figurent dans le tableau final en simple. Le duo restait sur des défaites au premier tour à Rotterdam, Miami, Marbella et Monte-Carlo. (Belga)