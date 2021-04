David Goffin, quart-de-finaliste au Masters 1000 de Monte-Carlo cette semaine, va mettre le cap sur la Catalogne pour y disputer le tournoi ATP 500 de Barcelone (terre battue/1.565.480 euros). Le Belge, actuel 15e mondial et 8e tête de série sur l'ocre espagnol, est exempté de premier tour.Le droitier de Rocourt, 30 ans, débutera donc son tournoi au 2e tour, où il défiera le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 70) ou un qualifié. Goffin n'a jamais perdu contre 'P2H', surtout spécialiste du double, en six confrontations sur le circuit principal. Ce serait malgré tout un premier duel sur terre entre les deux amis. Goffin, qui devrait grimper au 12e rang mondial lundi lors de la parution du nouveau classement ATP, est placé dans le quart supérieur du tableau, celui de Rafael Nadal. L'Espagnol, 3e mondial, a remporté le rendez-vous à 11 reprises. Le court central porte d'ailleurs son nom : la Pista Rafael Nadal. Le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5) et le Russe Andrey Rublev (ATP 8), qui s'affronteront dimanche en finale à Monte-Carlo, seront aussi de la partie, à l'instar de l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 9) (Belga)