Rafael Nadal a disposé de son compatriote Pablo Carreno-Busta (ATP 13) en demi-finale du tournoi ATP 500 de Barcelone. Samedi, l'Espagnol, 3e mondial et tête de série N.1, s'est imposé 6-3, 6-2 en 1h29. Dimanche, l'ogre de l'ocre visera une douzième couronne sur l'ocre catalane.Pour y parvenir, Rafa trouvera sur sa route Stefanos Tsitsipas (ATP 5/N.2), l'homme en forme du moment. Le Grec reste sur une victoire au Masters 1000 de Monte-Carlo la semaine dernière et a battu en début d'après-midi l'Italien Jannik Sinner, 19e mondial et tête de série N.11, sur un double 6-3. Ce sera le 9e duel entre les deux hommes sur le circuit, Nadal menant 6 victoires à 2. L'Athénien de 22 ans reste toutefois sur une victoire renversante en quarts de finale de l'Open d'Australie. Mené deux sets à rien à Melbourne Park, il avait aligné trois manches pour se hisser en demies. Sur terre, Nadal mène deux succès à un. Nadal avait d'ailleurs battu Tsitsipas en finale du tournoi barcelonais en 2018, à l'occasion de la première finale sur le circuit ATP du Grec. (Belga)