Diego Schwartzman, neuvième joueur mondial, a décroché dimanche à Buenos Aires le quatrième titre de sa carrière au terme d'une finale 100 pour cent argentine contre Francisco Cerundolo (ATP 137). Schwartzman, tête de série N.1 de ce tournoi ATP 250 sur terre battue, l'a emporté 6-2, 6-1 en 1 heure et 21 minutes.Schwartzman s'était imposé en 2016 à Istanbul, en 2018 à Rio de Janeiro et en 2019 à Los Cabos. Il compte sept finales perdues, dont trois en 2020. Dimanche, il n'a laissé aucune chance à son compatriote Francisco Cerundolo, dont c'était, à 22 ans, la première finale. Passé par les qualifications, Cerundolo n'a pas réussi à imiter son petit frère Juan Manuel, 19 ans et 181e mondial, qui a remporté dimanche passé le tournoi de Cordoba, le premier du circuit majeur auquel il participait. (Belga)