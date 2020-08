David Goffin et son partenaire anglais Daniel Evans ont été éliminés au deuxième tour (8e de finale) du double du Masters 1000 de Cincinnati, tournoi sur surface dure doté de 4.222.190 dollars, délocalisé à New York en raison de la pandémie de coronaviris, lundi. La paire belgo-britannique s'est inclinée 7-5, 6-1 face au Néerlandais Wesley Koolhof et au Croate Nikola Mektic, têtes de série N.8, après 1 heure et 7 minutes de jeu.En simple, Goffin, 10e joueur mondial, s'est qualifié dimanche pour les 8e de finale en battant le Croate Borna Coric (ATP 33), 7-6 (8/6), 6-4. Il affrontera pour une place en quarts de finale l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 34), vainqueur lundi 7-6 (7/4), 3-6, 6-4 du Canadien Denis Shapovalov (ATP 17). Un adversaire qu'il a battu trois en quatre confrontations. Mais le dernier duel entre les deux hommes, l'an passé sur la terre battue de Barcelone, avait tourné à l'avantage de l'Allemand. Sander Gillé et Joran Vliegen avaient été éliminés au 1er tour du double par les Américains Steve Johnson et Austin Krajicek, 6-0, 6-2, dimanche. (Belga)