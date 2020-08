Novak Djokovic a remporté le Masters 1000 de Cincinnati, épreuve sur surface dure dotée de 4.222.190 dollars, samedi, à New York, où le tournoi a été délocalisé. Le Serbe, N.1 mondial, a battu le Canadien Milos Raonic (ATP 30) 1-6, 6-3, 6-4. La rencontre a duré 2 heures.Djokovic, 33 ans, a décroché le 80e titre ATP de sa carrière, le 35e dans un Masters 1000, une catégorie de tournois où il égale le record de Rafael Nadal. C'est sa troisième victoire en 2020, après l'Open d'Australie et le tournoi de Dubai. Ce qui fait qu'il est toujours invaincu cette année, d'autant qu'il a aussi gagné la nouvelle ATP Cup avec la Serbie. Djokovic s'était imposé à Cincinnati en 2018. L'an passé, le Russe Daniil Medvedev avait battu David Goffin en finale. Raonic, 29 ans, visait un neuvième titre sur le circuit ATP, le premier depuis 2016. Djovokic est invaincu en 11 duels face à Raonic. Le tournoi de Cincinnati était le premier du circuit ATP depuis l'interruption de la saison en raison de la pandémie de coronavirus. Place désormais à l'US Open, qui commence lundi, toujours à New York. (Belga)