Tenant du titre, Daniil Medvedev (ATP 5/N.3) a été battu en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé à Flushing Meadows en raison de la pandémie de coronavirus. Mercredi à New York, le Russe s'est incliné devant l'Espagnol Roberto Bautista-Agut (ATP 12/N.8) sur le score 1-6, 6-4, 6-3.Après un premier set rondement mené et conclu en moins de 30 minutes, Medvedev a vu son jeu se déliter, perdant précision et efficacité. Affichant une détermination sans faille comme à son habitude, l'Espagnol n'a jamais baissé les bras. Revenu à une manche partout, le 12e mondial a pris deux fois le service du Russe dans le set décisif, validant son ticket pour les demies. Il y défiera le N.1 mondial serbe Novak Djokovic ou l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 34), tombeur de David Goffin en huitièmes. (Belga)