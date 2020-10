ATP Cologne - Finale alléchante entre Zverev et Auger-Aliassime

Le titre au tournoi ATP 250 de Cologne, joué sur dur et doté de 325.610 euros, se jouera entre l'Allemand Alexander Zverev (ATP 7/N.1) et le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 22/N.3).Le Canadien de 20 ans s'est imposé en trois sets contre l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 13/N.2) sur le score de 6-3, 1-6, 6-3 après 1h50 de jeu. 'FAA', qui n'a jamais perdu une finale sur le circuit majeur, est à la recherche d'un 6e titre ATP, le 3e cette saison après ceux acquis à Rotterdam et Marseille avant la pause liée au coronavirus. En début de programme, Alexander Zverev a dû s'employer pour venir à bout de l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 71). Finaliste du dernier US Open, l'Allemand de 23 ans s'est imposé 7-5, 7-6 (3). Dimanche, il tentera d'ajouter une 12e ligne à son palmarès, la première en 2020. Depuis sa victoire au tournoi de Genève avant Roland-Garros 2019, Zverev a été battu en finale du Masters 1000 de Shanghai avant d'échouer contre Dominic Thiem à Flushing Meadows fin août. Cologne accueillera la semaine prochaine un autre rendez-vous ATP. Ce double rendez-vous allemand a été ajouté lors de la parution du nouveau calendrier de la saison, chamboulée par la pandémie de coronavirus. (Belga)

