Hubert Hurkacz s'est qualifié pour la finale du tournoi de tennis ATP 250 de Delray Beach, joué sur dur et doté de 349.530 dollars, mardi aux États-Unis. Le Polonais de 23 ans, 35 mondial et tête de série N.4 du rendez-vous floridien, s'est imposé 7-6 (4), 6-4 contre l'Américain Christian Harrison, 789e joueur mondial.Hurkacz a donc mis fin au beau parcours de Christian Harrison, 26 ans, qui n'a jamais atteint le top 100 mondial. L'Américain a remporté plus de matches dans un tableau final d'une épreuve ATP cette semaine à Delray Beach que sur l'ensemble de sa carrière. Il a notamment battu en huitièmes la tête de série N.1, le Chilien Cristian Garin (ATP 22). Le Polonais tentera d'accrocher un deuxième titre ATP à son palmarès après celui acquis à Winston-Salem en 2019. Pour ce faire, il devra s'imposer contre le vainqueur du duel entre le Britannique Cameron Norrie (ATP 74) et l'Américain Sebastian Korda (ATP 119). Le Belge Xavier Malisse a remporté ce tournoi de Delray Beach à deux reprises, en 2005 contre Jiri Novak et en 2007 contre James Blake, et échoué trois fois en finale (1999, 2001, 2006) (Belga)