Dominic Thiem (ATP 3) a remporté le premier match des Finales ATP qui ont débuté dimanche à Londres. Lors du match d'ouverture du groupe "London 2020", l'Autrichien a pris le dessus sur Stefanos Tsitsipas (ATP 6) dans le remake de la finale de l'année dernière.Thiem s'est imposé en trois sets 7-6 (7/5), 4-6, 6-3 en 2 heures et 17 minutes. L'Autrichien s'empare donc de la tête du groupe "London 2020" en attendant le match entre Rafael Nadal (ATP 2) et Andrey Rublev (ATP 7) dimanche soir à partir de 21 heures. Lundi, ce sera au tour du groupe "Tokyo 1970", nom choisi pour célébrer les 50 ans de l'évènement, de monter sur le court. En début d'après-midi, Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, affrontera Diego Schwartzman. Daniil Medvedev (ATP 4) et Alexander Zverev (ATP 6) se rencontreront lors de la séance nocturne, à partir de 21h00, pour une revanche de la finale du Masters 1000 de Paris remportée par le Russe dimanche dernier. (Belga)