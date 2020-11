ATP Finals - Le tenant du titre Tsitsipas se reprend contre Rublev, Thiem premier demi-finaliste

Le tenant du titre, le Grec Stefanos Tsistipas, sixième joueur mondial, est venu à bout du Russe Andrey Rublev (ATP 8) 6-1, 4-6, 7-6 (8/6), mardi, lors de son deuxième match des ATP Finals, le Masters de tennis de fin d'année joué à Londres sur surface dure et doté de 5,7 millions de dollars. Ce succès signifie que Tsitsipas jouera sa qualification pour les demi-finales contre Rafael Nadal (ATP 2) et que l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 3) est déjà qualifié.A l'O2 Arena, Rublev a hérité d'une balle de match dans le jeu décisif du troisième set, à 5/6, mais il a commis une double faute, permettant à Tsitsipas de revenir à 6/6 puis de s'envoler vers la victoire après 1 heure et 56 minutes de jeu. Plus tôt dans la journée, Thiem avait remporté le choc du groupe "London 2020" contre Rafael Nadal 7-6 (9/7), 7-6 (7/4). Lors de la première journée, Thiem s'était imposé face à Tsitsipas, tenant du titre, en trois sets 7-6 (7/5), 4-6, 6-3 dans le remake de la finale de l'année dernière. Nadal, qui n'a jamais remporté ce tournoi regroupant les huit meilleurs joueurs de la saison, avait lui battu Rublev 6-3, 6-4. Avec deux succès, Thiem est donc assuré d'une place en demi-finales. Nadal et Tsitsipas s'affronteront jeudi lors de la dernière journée avec un ticket à la clé pour le dernier carré pour le vainqueur. Rublev est lui éliminé. Dans l'autre groupe, baptisé "Tokyo 1970" pour célébrer les 50 ans de l'évènement, le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial, et le Russe Daniil Medvedev (ATP) se sont imposés lundi, repectivement contre l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 9) et l'Allemand Alexander Zverev (ATP 7). Mercredi, Zverev jouera contre Schwartzman et Djokovic défiera Medvedev. (Belga)

