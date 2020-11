La finale du double au Masters de fin de saison verra l'Autrichien Jürgen Melzer et le Français Édouard Roger-Vasselin affronter dimanche à Londres, sur le court de l'O2 Arena, le Néerlandais Wesley Koolhof et le Croate Nikola Mektic.L'Autrichien Jürgen Melzer et le Français Edouard Roger-Vasselin se sont imposés contre l'Américain Rajeev Ram et le Britannique Joe Salisbury. Après 1h47 de jeu, Melzer et Roger-Vasselin ont validé leur ticket pour la finale grâce à une victoire 6-7 (4), 6-3 et 11/9 au super tie break. L'Autriche, qui n'a jamais remporté un titre dans ce Masters de fin de saison, aura dimanche une double occasion de pallier ce manque, avec Melzer en double et Dominic Thiem en simple. Ce dernier a battu Novak Djokovic en trois sets samedi après-midi. En début de programme, le Néerlandais Wesley Koolhof et le Croate Nikola Mektic se sont qualifiés pour la finale grâce à une victoire 6-3, 6-4 contre l'Espagnol Marcel Granollers et l'Argentin Horacio Zeballos. Finalistes de l'US Open cette saison, Koolhof et Mektic sont à la recherche de leur premier titre sur le circuit ATP ensemble. Ils peuvent d'ailleurs devenir la première paire à débloquer son compteur lors du Masters. En 2019, le titre était revenu aux Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. (Belga)