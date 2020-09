Tête de série N.2 du tournoi ATP 500 de Hambourg, le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6) s'est qualifié samedi pour la finale en venant à bout après 2h15 de jeu et trois sets - 7-5, 3-6, 6-4 - du Chilien Cristian Garin (ATP 22)Tsitsipas, 22 ans, tentera de décrocher son 6e titre en carrière, le 2e en 2020 après celui acquis à Marseille au mois de février. Pour ce faire, l'Athénien devra prendra le mesure d'Andrey Rublev. En début de journée, le Russe, 14e mondial et tête de série N.5 sur la terre battue hambourgeoise, a battu en deux sets le Norvégien Casper Ruud (ATP 30): 6-4, 6-2. Rublev, contemporain du Grec, compte 4 titres sur le circuit, dont ceux de Doha et Adélaïde décrochés en début de saison. Rublev a remporté 24 victoires cette saison, seul Novak Djokovic présente un meilleur bilan que lui cette année (31 succès). (Belga)