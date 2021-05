L'Allemand Alexander Zverev, 6e joueur mondial et tête de série N.5, a éliminé l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 2/N.1), vendredi, en quarts de finale du tournoi de tennis Masters 1000 de Madrid, épreuve sur terre battue dotée de 2.614.465 euros. Zverev s'est imposé sur un double 6-4 en 1 heure et 45 minutes.Zverev s'offre un premier succès sur terre battue face à Nadal. L'Allemand signe ainsi un troisième succès de rang face à l'Espagnol, alors qu'il avait perdu les cinq premiers affrontements entre les deux joueurs. Zverev rencontrera en demi-finale l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 4), vainqueur 3-6, 6-3, 6-4 de l'Américain John Isner (ATP 39). Zverev et Thiem s'étaient rencontrés en finale du tournoi madrilène en 2018, avec une victoire de l'Allemand au bout. Quintuple vainqueur à Madrid, Nadal ne poursuit donc pas sur la lancée de Barcelone et subit une deuxième élimination en quart de finale cette saison sur terre battue après s'être incliné face à Andrey Rublev à Monte-Carlo fin avril. (Belga)