Le Russe Daniil Medvedev, tête de série N.1 et 3e joueur mondial, s'est qualifié samedi pour la finale du tournoi ATP de Marseille en battant l'Australien Matthew Ebden (ATP 287), obligé d'abandonner alors que le score était de 6-4, 3-0 en faveur du Russe.Daniil Medvedev, finaliste du dernier Open d'Australie, est assuré de déloger Rafael Nadal de la 2e place au nouveau classement ATP qui sera publié lundi. Ce sera la première fois depuis le 25 juillet 2005 que la 2e place mondiale n'est pas occupée par un membre du "Big Four" (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray). En finale dimanche, Medvedev affrontera un Français, le vainqueur du match entre Pierre-Hugues Herbert (ATP 93) et Ugo Humbert '(ATP 31). "C'est vraiment dommage pour Ebden. Il vivait une semaine de rêve avec cette demi-finale en étant sorti des qualifications. Et aujourd'hui, jusqu'à sa blessure, il a joué presque mieux que moi", a déclaré Medvedev. Ebden s'est blessé en toute fin de première manche, lors de laquelle il a fait jeu égal avec Medvedev, qui deviendra lundi N.2 au classement ATP. "Après qu'il a fait appel au physio, j'ai vu qu'il ne pouvait plus bouger, qu'il avait mal. Je devais juste gagner des points et voir comment ça se passe", a ajouté Medvedev. "C'est la première fois que je joue à Marseille. Je suis très heureux d'avoir fait deux bons matches avant celui d'aujourd'hui. C'est bien pour le tournoi d'avoir un Français en finale. Ca sera une demi-finale très intéressante entre eux, je vais regarder", a-t-il également déclaré. (Belga)