Roberto Bautista Agut (ATP 13) était forcément déçu, dimanche, après s'être incliné en finale du tournoi ATP 250 indoor de Montpellier contre David Goffin (ATP 15). Très solide depuis le début de la semaine, l'Espagnol, 32 ans, était le favori de ce match et semblait même parti pour l'emporter, mais il a perdu pied après le gain du premier set pour s'incliner 5-7, 6-4, 6-2 après 2h05 de jeu."J'ai eu le match en mains, oui", a-t-il raconté après sa défaite. "Je jouais bien, j'étais agressif. Mais après un bon premier set, je n'ai pas réussi à maintenir le même niveau de jeu. La clé a été le retour de service. David a nettement mieux retourné que moi. Du coup, il m'a mis beaucoup de pression. J'ai encore quelques occasions, des balles de break, mais il a très bien servi également. Il était mieux dans le rythme, il parvenait à rentrer dans le court et à jouer vite. Et il a été le plus fort. J'ai bien joué toute la semaine, mais mon adversaire aujourd'hui était meilleur que le meilleur adversaire que j'avais rencontré jusque-là." C'est même la quatrième fois d'affilée que Roberto Bautista Agut, dont le dernier titre remonte au tournoi de Doha, en janvier 2019, s'incline contre David Goffin. Le Valencien, toutefois, préférait retenir le positif de sa semaine dans l'Hérault. "C'est vrai que cela fait longtemps que je n'ai pas battu David (l'US Open en 2015, ndlr.)", a-t-il souri. "Mais il ne m'a pas surpris. C'est un très bon joueur, qui plus est en indoor. Il est capable de prendre la balle très tôt et il retourne incroyablement bien. Je savais que ce serait un match difficile. Mais bon, j'ai disputé quatre bons matches ici à Montpellier et je ne suis pas passé si loin de gagner. C'est encourageant. Je dois être content et aborder avec confiance le tournoi de Rotterdam, la semaine prochaine." (Belga)