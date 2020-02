David Goffin n'est pas parvenu à rejoindre la finale de l'Open Sud de France de tennis, samedi à Montpellier. Le 10e mondial s'est incliné après 2h22 de jeu et trois sets - 6-3, 1-6, 7-5 - devant le Canadien Vasek Pospisil (ATP 132) en demi-finale de cette épreuve ATP 250 en salle, jouée sur surface dure et dotée de 542.695 euros.La première manche a tourné à l'avantage du Canadien de 29 ans, qui a profité vendredi de l'abandon du Français Richard Gasquet (ATP 58) pour rejoindre le dernier carré. Il aura fallu un break à Pospisil, plus efficace au service, pour prendre les commandes du match (6-3). Mais le Liégeois de 29 ans a bien réagi dans le 2e set. Retrouvant de l'agressivité tant sur sa mise en jeu qu'au retour, Goffin a réalisé 9 coups gagnants pour 8 fautes directes grâce notamment à de bonnes montées au filet (1-6). Goffin, qui avait remporté le seul duel entre les deux hommes avant la confrontation de samedi, a dû sauver trois balles de break en début de troisième set. Les deux hommes se sont ensuite neutralisés jusqu'à 4-4, moment choisi par Goffin pour convertir sa deuxième balle de break (4-5). Le natif de Rocourt a donc eu l'occasion de tuer la rencontre sur son service mais le Belge a perdu les trois jeux suivants (7-5). Pospisil, 25e mondial en 2014 et opéré d'une hernie discale en janvier 2019, confirme son retour au premier plan. Dimanche, il disputera sa deuxième finale sur le circuit ATP après celle perdue en 2014 à Washington. Il tentera d'ajouter une première ligne à son palmarès dimanche dans l'Hérault. Pour y parvenir, il devra se défaire du Français Gaël Monfils (ATP 9/N.1), qui a battu le Serbe Filip Krajinovic (ATP 44) en deux sets. Le Français de 33 ans compte 8 titres sur le circuit. Quant à Goffin, éliminé au 3e tour de l'Open d'Australie, il est passé à côté de sa 14e finale sur le circuit ATP. (Belga)