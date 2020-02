David Goffin a rejoint les demi-finales de l'Open Sud de France de tennis, vendredi soir à Montpellier. Dans une répétition du 2e tour de l'Open d'Australie, le N.10 mondial a confirmé sa domination sur son grand copain français Pierre-Hugues Herbert à l'occasion du dernier quart de finale de cette épreuve ATP 250 en salle, jouée sur surface dure et dotée de 542.695 euros. Alors qu'il avait été poussé aux cinq sets à Melbourne, le Liégeois de 29 ans n'a pas dû s'employer à ce point pour signer sa 5e victoire en autant de rencontres face à l'actuel 67e mondial en simple, même si ce ne fut pas si facile. Il s'est qualifié pour le dernier carré en deux sets : 6-4 et 7-6 (7/5) après 1h38 de jeu. "Je m'en sors bien. Je suis ravi de me trouver pour la seconde fois en demie à Montpellier (après 2018, NDLR)", a-t-il confié à la sortie du terrain.Pour accéder à la 14e finale de sa carrière sur le circuit ATP, Goffin devra se défaire samedi de Vasek Pospisil. Le Canadien de 29 ans, 132e mondial (il fut 25e en 2014), a profité vendredi de l'abandon du Français Richard Gasquet (ATP 58). Il menait 6-1 et 1-0 quand le triple lauréat de l'épreuve (2013, 2015, 2016) a été contraint de renoncer. Le Biterrois revenait à la compétition après trois mois et demi d'absence en raison d'une blessure au genou. Il s'est plaint de douleurs aux abdominaux pour expliquer son abandon. Goffin a remporté son seul duel à ce jour face à Pospisil. Il remonte au seizième de finale à Cincinnati en 2013 (7-5, 1-6, 7-6 (8/6)). Le Canadien aux prises avec de nombreuses blessures a été opéré d'une hernie discale en janvier 2019 et semble désormais retrouver son meilleur niveau. (Belga)