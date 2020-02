C'est le Français Pierre-Hugues Herbert que David Goffin affrontera en quarts de finale du tournoi de tennis ATP 250 de Montpellier. Jeudi soir, l'Alsacien, 67e joueur mondial, a écarté au 2e tour le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 21), qu'il a battu 7-6 (7/2) et 7-5 en 1 heure et 48 minutes.Plus tôt dans la journée, David Goffin (ATP 10/N2) s'était hissé en quarts de finale en battant le Kazakh Alexander Bublik (ATP 54) 6-3, 7-6 (11/9) en 1 heure et 47 minutes. Goffin, 29 ans, a remporté ces quatre duels précédents face à Herbert, 28 ans, qu'il a récemment éliminé en cinq sets au 2e tour de l'Open d'Australie. Le Liégeois avait été éliminé dès son premier match (au 2e tour) l'an passé à l'Open Sud de France. Il y avait atteint les demi-finales en 2018. (Belga)