Il n'y aura pas de Français en finale au Murray River Open de Melbourne, tournoi de tennis ATP sur surface dure doté de 320.775 dollars, dimanche. Jeremy Chardy et Corentin Moutet en effet été éliminés en demi-finales samedi.C'est ainsi le Britannique Daniel Evans (N.8) et le Canadien Felix Auger-Aliassime (N.3) qui se disputeront le trophée de ce rendez-vous préparatoire à l'Open d'Australie qui débute lundi. Auger-Aliassime, 21e mondial, 20 ans, a écarté de sa route samedi Corentin Moutet, 21 ans, 80e à l'ATP, en deux manches 6-1, 6-2 pour tenter, dimanche, d'aller chercher enfin son premier titre sur le circuit ATP pour sa 7e tentative après trois finales perdues l'an dernier et trois autres en 2019. Daniel Evans, 30 ans, 33e joueur du monde, tentera lui aussi de décrocher une première Coupe sur le circuit. Le Britannique a écarté en demi-finale Jérémy Chardy (ATP 66), 33 ans, en deux sets également 6-2, 6-2. Il s'agira pour Daniel Evans de la troisième finale ATP de sa carrière. (Belga)