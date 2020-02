Le Britannique Kyle Edmund et l'Italien Andreas Seppi s'affronteront en finale du tournoi ATP 250 de New York, épreuve sur surface dure dotée de 719.320 dollars.En demi-finales, samedi, Edmund, 62e mondial, s'est joué du Serbe Miomir Kecmanovic 6-1, 6-4. Il tentera à 25 ans de conquérir le deuxième titre de sa carrière, après Anvers en octobre 2018. Seppi, 98e à l'ATP, a mis fin au beau parcours du Taïwanais Jason Jung (WTA 131), issue des qualifications, en s'imposant 6-3, 6-2. L'Italien, 35 ans, compte trois titres à son palmarès. Son dernier succès remonte à octobre 2012, à Moscou. Edmund et Seppi se sont rencontrés cinq fois, pour un bilan de quatre victoires du Britannique et une de l'Italien. (Belga)