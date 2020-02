Le Chilien Cristian Garin, 25e joueur mondial, a remporté le tournoi de tennis ATP 500 de Rio de Janeiro en battant en finale l'Italien Gianluca Mager (ATP 128), issu des qualifications, 7-6 (7/3), 7-5. La rencontre a duré 1 heure et 35 minutes.Garin, 23 ans, décroche le quatrième titre de sa carrière. Cette saison, il s'est imposé à Cordoba. L'an passé, il avait gagné les tournois de Munich et de Houston. Tous ses succès ont été obtenus sur terre battue. Le natif de Santiago intègrera le top-20 mondial lundi lors de la publication du prochain classement ATP. Mager, 25 ans, a créé la surprise en écartant samedi, en quarts de finale, la tête de série N.1 du tournoi, l'Autrichien Dominic Thiem, 4e mondial et grand expert de l'ocre. L'Italien, plutôt habitué des tournois Challenger (2e division du tennis mondial), disputait sa première finale sur le circuit principal. Mager fera lundi son entrée pour la première fois dans le top-100 mondial. (Belga)