L'Autrichien Dominic Thiem, quatrième joueur mondial, a été éliminé en quarts de finale du tournoi de tennis ATP 500 de Rio de Janeiro (terre battue/1.759.905 dollars) par l'Italien Gianluca Mager, issu des qualifications et 128e mondial, 7-6 (7/4), 7-5, samedi.La rencontre entre les deux hommes avait été interrompue par la pluie vendredi, alors que Thiem, tête de série N.1 du tournoi, était déjà en grande difficulté, mené 7-6 (7/4), 2-1. Thiem avait remporté le Rio Open en 2017 et, avec notamment ses finales à Roland-Garros en 2018 et 2019, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs sur terre battue. Finaliste de l'Open d'Australie début février, Thiem avait l'occasion à Rio de Janeiro de déloger lundi le Suisse Roger Federer de la 3e place au classement ATP. Mager s'offre ainsi à 25 ans sa première demi-finale sur le circuit principal, lui qui est plutôt un habitué des tournois Challenger. (Belga)