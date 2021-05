David Goffin (ATP 13) a réussi sa rentrée dimanche au tournoi ATP Masters 1000 sur terre battue de Rome. Absent cette semaine à Madrid en raison d'une blessure à l'adducteur droit, le Liégeois, 30 ans, a battu au premier tour l'Italien Salvatore Caruso (ATP 80), 28 ans, bénéficiaire d'une wild card. Sur le Campo Centrale, il s'est imposé au petit trot, 6-4, 6-1, en 1h23 de jeu."J'ai été solide dans mes frappes", a-t-il confié après sa victoire. "Je jouais assez lourd, surtout en coup droit. Sur certaines balles, j'ai aussi pu être agressif en revers. Donc, j'ai mis une bonne pression sur mon adversaire en jouant lourd. Et cela l'a fait rater. Le seul truc, c'est que j'ai perdu quelque peu mon timing au service au début du match J'ai très mal commencé, ce qui m'a un peu surpris. Mais petit à petit, je suis parvenu à me relâcher, à passer plus de premières balles et à terminer par quelques bons jeux à la fin. Je remettrai l'accent dessus à l'entraînement demain. Et pour le reste, on va continuer comme ça." Satisfait du devoir accompli, David Goffin va désormais tourner son regard vers son prochain match. Au deuxième tour, mardi ou mercredi, le N.1 belge, tête de série N.12 du tableau, rencontrera soit le Russe Karen Khachanov (ATP 23), 24 ans, soit l'Argentin Federico Delbonis (ATP 77), 30 ans, issu des qualifications. "Delbonis, c'est un grand gaucher. J'ai vu la fin de son match contre Carreno Busta à Madrid", a-t-il poursuivi. "Il a des gestes amples, mais peut jouer très lourd. Il a un service un peu spécial, mais très efficace. Je ne l'ai affronté qu'une fois, en Coupe Davis sur dur intérieur à Forest National. Je ne pourrai donc pas compter là-dessus. Karen, lui, reste un très bon joueur. C'est vrai qu'il a déjà connu des meilleures périodes, mais il ne se pose pas de questions. Il y va. Il a de grosses frappes et il faut parvenir à le faire dégoupiller, car il a aussi de grands gestes. Et quand cela va vite, il peut se précipiter. Bref, ce ne sont pas des joueurs faciles à man?uvrer, mais je vais essayer de faire encore un bon match." (Belga)