Rafael Nadal a battu le numéro 1 mondial le Serbe Novak Djokovic dimanche en finale du tournoi ATP Masters 1000 de Rome. l'Espagnol, 3e mondial, a gagné en trois sets 7-5, 1-6 et 6-3 après 2h49 de jeu sur la terre battue du Foro Italico.Mené 0-2 dans le premier set, le Majorquin a tout de suite réussi le contre-break avant de prendre encore le jeu de service de Djokovic pour mener 6-5 et conclure la manche ensuite. Le N.1 mondial survola la 2e manche. Nadal a réussi le break décisif dans troisième set pour mener 4-2. Il obtint sa première balle de match à 5-2 et conclut sur la seconde. A 34 ans, Nadal remporte son 10e titre en 12 finales jouées dans ce tournoi qui était doté de 2.082.960 euros. Ses précédents titres remontaient à 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018 et 2019). Il s'agit de son 88e titre sur le circuit ATP, en 125 finales, et le 2e en 2021 après celui de Barcelone, lui aussi joué sur terre battue. Avec ce succès Nadal rejoint Djokovic au classement du plus grand nombre de succès dans un Masters 1000, la catégorie de tournoi la plus importante après celle des Grands Chelems, avec 36 titres. Le Serbe ne mène plus que 29 victoires à 28 dans leurs duels. (Belga)