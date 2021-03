Cristian Garin a remporté "son" tournoi dimanche à Santiago. Le N.1 Chilien, 22e mondial et première tête de série, a justifié son rôle de favori en finale de ce tournoi de tennis ATP 250 joué sur terre battue et doté de 500.345 dollars.Le champion local de 24 ans a dominé le gaucher argentin Facundo Bagnis (ATP 118) en trois sets : 6-4, 6-7 (3/7), 7-5, à l'occasion de sa 6e finale sur le circuit majeur. Le duel sud-américain a duré 2 heures et 35 minutes. Garin a aligné un cinquième titre en carrière, tous enlevés sur brique pilée, après Houston et Munich en 2019, Cordoba et Rio en 2020. Il n'a perdu qu'une seule finale à Sao Paulo en 2019. Bagnis disputait à 31 ans sa première finale sur le circuit ATP. De quoi lui permettre de grimper dans le nouveau classement mondial qui sera publié lundi un rien au-delà de la 100e place. (Belga)