Le jeune joueur de tennis brésilien Thiago Seyboth Wild, qui n'est que 182e mondial, a remporté dimanche le premier titre ATP de sa carrière à 19 ans. Il s'est imposé en finale du tournoi ATP 250 de Santiago, joué sur terre battue et doté de 604.010 dollars, aux dépens du Norvégien Casper Ruud (ATP 38/N.2). Le Carioca, qui avait reçu une invitation des organisateurs, a gagné en trois sets 7-5, 4-6, 6-3 après 2h16 de jeu.Ce succès, qui lui a rapporté 101.285 dollars (91.650 euros), permettra à Seyboth Wild de devenir 113e dans le nouveau classement ATP lundi. Le Brésilien a remporté l'US Open chez les juniors en 2018. Il a remporté son premier titre Challenger en novembre 2019 à Guayaquil en Equateur. Il compte aussi trois titres ITF à Antalya, San José do Rio Preto et Montauban. Ces quatre derniers titres ont été remportées sur terre battue. Casper Ruud, 21 ans, vainqueur le mois dernier à Buenos Aires, disputait sa 3e finale après celle perdue à Houston, en avril dernier. (Belga)