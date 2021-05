Au moins 169 blessés dans les heurts à Jérusalem

Des heurts entre Palestiniens et policiers israéliens, notamment sur l'Esplanade des Mosquées, ont fait au moins 169 blessés vendredi soir à Jérusalem, ont annoncé les secouristes et la police locale.Dans une dernière mise à jour, le Croissant-Rouge palestinien a fait état de 163 manifestants blessés, dont plus de 80 ont dû être transportés à l'hôpital, tandis que la police israélienne a compté six blessés dans ses rangs. (Belga)

