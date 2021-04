Au moins sept policiers pakistanais pris en otage par des manifestants anti-France

Au moins sept policiers pakistanais ont été pris en otage dimanche à Lahore par des manifestants anti-France appartenant à un parti islamiste radical, a indiqué un porte-parole de la police."Des membres du TLP", le parti Tehreek-e-Labbaik Pakistan, "retiennent en otage cinq policiers et deux membres du corps des Rangers", a déclaré Rana Arif, porte-parole de la police à Lahore. Dans un tweet, Firdous Ashiq Awan, porte-parole du gouvernement de la province du Punjab, a indiqué que jusqu'à douze policiers pourraient avoir été enlevés et emmenés dans la mosquée du TLP à Lahore, où sont rassemblés des centaines de manifestants anti-France. Ils protestent depuis lundi contre la mise en prison de leur chef, qui a été arrêté pour avoir demandé l'expulsion de l'ambassadeur de France. Des manifestations anti-France ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, entraînant la mort de six policiers et conduisant l'ambassade de France à appeler ses ressortissants à quitter provisoirement le pays. Selon Firdous Ashiq Awan, "des groupes violents armés de cocktails Molotov et de bouteilles d'acide ont envahi le commissariat de Nawankot ce matin". Des chefs du TLP, parti officiellement interdit, ont indiqué que plusieurs membres de leur mouvement ont été tués dimanche. "Nous ne les enterrerons pas tant que l'ambassadeur de France n'est pas expulsé", a déclaré dans une vidéo mise en ligne Allama Muhammad Shafiq Amini, un chef du TLP à Lahore. Le TLP a entrepris une campagne anti-française depuis que le président Emmanuel Macron a défendu le droit de Charlie Hebdo de publier les caricatures de Mahomet, un acte qu'ils jugent blasphématoire. (Belga)

