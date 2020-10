L'Audi de Dorian Boccolacci/Christopher Haase/Markus Winkelhock (Fra/All/All) est en tête des 24 Heures de Spa-Francorchamps à deux heures de l'arrivée alors que sept voitures sont encore dans le tour du leader, dont la Porsche de Laurens Vanthoor et l'Audi de Frédéric Vervisch.La pluie a fait son apparition depuis quelques heures à Spa-Francorchamps. Après avoir effectué un changement de pneus au moment idéal, l'Audi de Frédéric Vervisch avait pris la tête et un bon avantage par rapport à la concurrence. Une avance réduite à néant par plusieurs neutralisations, si bien que sept voitures sont toujours en lice pour la gagne et sont dans le tour du leader. Au cap des 22 heures de course, le Français Dorian Boccolacci (Audi) menait la danse devant le Britannique James Calado (Ferrari). Suivait ensuite la Porsche de Laurens Vanthoor, pilotée à ce moment par le Britannique Nick Tandy, l'Allemand Maro Engel (Mercedes), l'Italien Matteo Cairoli (Porsche), le Suisse Patric Niederhauser (Audi), équipier de Frédéric Vervisch, et le Français Mathieu Jaminet (Porsche). Ces deux voitures se sont arrêtées juste avant le cap des 22h et doivent encore effectuer un arrêt contre deux à leurs rivaux. Du côté des autres Belges, la Bentley de Maxime Soulet est 14e. Maxime Martin (Aston Martin) est 3e en Pro-Am alors que Baptiste Moulin (Lamborghini) est 3e en Silver Cup. L'arrivée aura lieu à 15h. (Belga)