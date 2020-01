Avec "Rien n'est écrit", Action Damien lance sa campagne annuelle contre la lèpre

L'organisation Action Damien sera en campagne ces 24, 25 et 26 janvier pour sensibiliser le public aux obstacles que rencontrent les patients atteints de la lèpre sur la voie de leur guérison. Des bénévoles feront le pied de grue devant les supermarchés, centres commerciaux et autres endroits fréquentés partout en Belgique pour vendre comme chaque année les traditionnels marqueurs d'Action Damien.Toutes les deux minutes dans le monde, une personne apprend qu'elle est atteinte de la lèpre, explique Action Damien dans un communiqué. Si la maladie n'est pas mortelle, l'ONG rappelle qu'elle "peut provoquer des mutilations irréversibles et être à l'origine d'exclusion sociale". Pour soutenir cette sensibilisation, l'ONG mettra donc en vente des marqueurs, des peluches et des chaussettes tout le week-end à travers sa campagne intitulée "Rien n'est écrit". Le public désireux d'apporter sa contribution aura également la possibilité de faire un don (sur le compte BE05 0000 0000 7575). Line Lismont, coordinatrice communication d'Action Damien, précise aussi qu'une action sera menée à Liège au stade de Sclessin à l'occasion du match de football de Division 1 entre le Standard et Ostende vendredi soir. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.