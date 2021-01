L'Institut royal météorologique avertit que des conditions glissantes pourraient rendre les routes dangereuses samedi, alors qu'un nouvel épisode neigeux est attendu sur la Belgique.L'avertissement vaut pour toutes les provinces du pays et Bruxelles, à partir de samedi matin et jusqu'à dimanche matin. Une zone pluvio-neigeuse s'enfoncera samedi lentement sur le pays à partir du nord. Des chutes de neige ou de neige fondante se produiront sur le nord du pays en matinée. Elles se propageront lentement vers le centre en cours d'après-midi, puis gagneront les provinces du sud samedi en soirée. L'IRM s'attend à une accumulation de neige variant entre un et cinq centimètres. Le temps redeviendra plus sec durant la nuit de samedi à dimanche. Le gel s'installera dans la plupart des régions et favorisera la formation de plaques de glace. (Belga)