Avion dérouté par le Bélarus - L'Estonie interdit son espace aérien aux avions belarusses

L'Estonie a interdit jeudi son espace aérien aux avions belarusses après l'arrestation à Minsk d'un journaliste d'opposition en exil qui se trouvait à bord d'un avion de ligne détourné par les autorités belarusses."Le gouvernement a décidé d'interdire aux avions bélarusses ou à ceux décollant du pays d'atterrir sur le territoire estonien, d'en décoller ou de voler dans l'espace aérien estonien", a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Le Belarus a suscité l'indignation internationale en déroutant vers Minsk un vol de la compagnie Ryanair reliant Athènes à Vilnius et en arrêtant un journaliste d'opposition bélarusse en exil qui se trouvait à bord ainsi que sa compagne. "En détournant ... l'avion de passagers et en arrêtant le journaliste critique du gouvernement (belarusse) et sa compagne, le régime bélarusse a commis un acte de terrorisme d'Etat et doit accepter la responsabilité de ces actions", a déclaré le Premier ministre estonien Kaja Kallas, cité par le communiqué. Ulcérés par le déroutement dimanche vers Minsk de cet avion de ligne afin d'arrêter le journaliste dissident Roman Protassevitch, les dirigeants de l'UE ont décidé dès le lendemain d'interdire leur espace aérien et leurs aéroports aux appareils de ce pays et recommandé aux compagnies aériennes de l'UE d'éviter son espace aérien. La Pologne, qui partage une longue frontière avec le Belarus, a annoncé mercredi que son espace aérien était interdit aux avions belarusses. Le même jour, un avion de ligne belarusse assurant la liaison entre Minsk et Barcelone s'est vu refuser le transit par l'espace aérien français et a dû rebrousser chemin. (Belga)

