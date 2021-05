Avion dérouté par le Bélarus - L'Otan dénonce "un incident sérieux et dangereux", demande une enquête

Le secrétaire général de l'Otan a dénoncé dimanche "un incident sérieux et dangereux" et réclamé "une enquête internationale", après le détournement par le Bélarus d'un avion de ligne forcé d'atterrir à Minsk et l'arrestation d'un opposant présent à bord de l'appareil."C'est un incident sérieux et dangereux, qui nécessite une enquête internationale. Le Bélarus doit garantir le retour en sécurité de l'équipage et de tous les passagers" à Vilnius, destination initiale du vol, a indiqué Jens Stoltenberg sur Twitter. L'avion de Ryanair effectuait un vol entre la Grèce et la Lituanie, deux pays membres de l'Alliance. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.