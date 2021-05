Avion dérouté par le Bélarus - Les vols Belavia entre Charleroi et Minsk annulés jusqu'au 31 octobre

Les vols de la compagnie aérienne bélarusse Belavia au départ de l'aéroport de Charleroi jusque Minsk, la capitale du Bélarus, sont suspendus jusqu'au 31 octobre, en ce compris celui qui devait partir ce samedi 29 mai, a-t-on appris vendredi auprès de Brussels South Charleroi Airport.Cette décision est la conséquence des sanctions prises par l'Union européenne à l'encontre du Bélarus après le détournement vers Minsk, dimanche dernier, par le régime du président Alexandre Loukachenko, d'un avion Ryanair reliant Athènes à Vilnius, et l'arrestation de l'opposant Roman Protassevitch et de sa compagne Sofia Sapéga, qui étaient à bord. Dans la foulée, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne avaient appelé lundi soir les transporteurs aériens basés dans l'UE à ne plus survoler le Bélarus et ouvert la voie à une interdiction d'accès des compagnies bélarusses à l'espace aérien et aux aéroports de l'Union. (Belga)

