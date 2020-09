Le duo belge composé de Tibo Vyvey et Marlon Colpaert s'est qualifié pour la finale A du deux de couple poids légers aux championnats d'Europe espoirs d'aviron (-23 ans), dimanche matin à Duisbourg, en Allemagne. En demi-finales, le Brugeois et l'Ostendais, ont en effet remporté la première des deux séries, signant le meilleur chrono des douze demi-finalistes. Il fallait terminer parmi les trois premiers équipages pour se qualifier pour le top 6 final.Les deux rameurs belges, qui s'étaient classés 5e des derniers Mondiaux espoirs l'an dernier à Sarasota-Brandenton (USA), ont bouclé leur 2.000 m en 6:27.64, soit près de 10 secondes plus vite que lors de la série éliminatoire de samedi. Ils ont devancé au final les Allemands Nikita Mohr et Melvin Mueller (6:29.09), alors que les Français Paul Tixier et Ferdinand Ludwig (6:32.15) se sont emparés de la 3e place qualificative pour la finale A. Ces trois équipes se sont toutes montrées plus rapides que celles engagées dans la 2e demi-finale, où l'Italie s'est qualifié en 6:32.42, devant l'Estonie (6:33.04) et la Grèce (6:33.66). La finale A du double-scull poids légers, est programmée dimanche à partir de 14h16. (Belga)