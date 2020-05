Axel Witsel, qui va manquer la reprise de la Bundesliga samedi à cause d'une blessure aux adducteurs, a abordé son avenir lors d'une interview à la RTBF. Le milieu de terrain de 31 ans, actif au Borussia Dortmund, a notamment évoqué son désir d'entraîner un joueur au Standard de Liège, son club formateur."Il me reste deux ans de contrat et j'espère gagner un titre ici à Dortmund. C'est vraiment mon objectif. Après, on verra bien. Le football va tellement vite. Mais c'est clair qu'entraîner est quelque chose qui me motive", a expliqué Witsel, qui a récemment commencé des cours d'entraîneur avec d'autres Diables Rouges. "Si je dois commencer à entraîner, j'espère en tout cas que ce sera au Standard. C'est logique vu que j'y ai débuter ma carrière comme joueur, donc pourquoi commencer celle d'entraîneur au Standard aussi." Dans le second volet de son interview diffusé samedi, Axel Witsel a assuré qu'il allait regarder le derby de la Ruhr entre le BVB et Schalke 04 à la télévision depuis son domicile. "Je n'ai pas le droit d'être au stade car je suis blessé." "Nous n'avons pas peur de la situation à Dortmund. Elle est spéciale mais ils ont réuni toutes les conditions pour reprendre", a ajouté Witsel, avouant que la reprise allait être compliquée physiquement. "L'intensité des matches sera sans doute plus faible au début. Mais on va juste penser au match et essayer de le gagner." Avec 105 apparitions sous la vareuse belge, Axel Witsel est le troisième joueur le plus utilisé de l'histoire des Diables Rouges, derrière Jan Vertonghen (118) et Eden Hazard (106). (Belga)