Le ministre bruxellois Bernard Clerfayt a décidé de soutenir les communes soucieuses du bien-être animal, sujet qui relève de ses compétences. Il a lancé à cet effet un appel à projets à destination des 19 communes de la capitale. Celles-ci pourront bénéficier d'un subside allant jusqu'à 7.000 euros.L'appel à projets repose sur l'octroi d'un label de "Commune respectueuse du bien-être animal". Pour l'obtenir, celles-ci devront obtenir au moins six critères d'une liste de onze parmi lesquels: un échevin du bien-être animal; un référent bien-être animal au sein de la zone de police; une politique de gestion respectueuse des chats errants; l'octroi d'une prime de stérilisation des chats domestiques; l'accès des animaux domestiques dans certains lieux; l'interdiction des feux d'artifice; l'application de la loi Sanction administrative communale, permettant de sanctionner les propriétaires de chiens et de chats qui n'auraient pas identifié et enregistré leur animal... Cette année, les communes pourront aussi concourir pour le Label d'Or. Il récompensera en 2021, la commune bruxelloise ayant fait preuve d'une bienveillance particulière à l'égard des animaux et respecté un maximum de critères. Les communes ont jusqu'au 30 avril pour soumettre leur candidature. (Belga)