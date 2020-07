Le Belge Barry Baltus a terminé 16e, sur 30, du Grand Prix d'Andalousie Moto3 dimanche à Jerez de la Frontera. Le Japonais Tatsuki Suzuki a remporté cette troisième course du championnat.Parti avant-dernier pour sa deuxième course en Moto3, Barry Baltus (CarXpert Pruestel GP) a réalisé une belle remontée dans cette course de 22 tours en terminant à la 16e position, aux portes des points. Auteur d'une course intelligente, le Waretois est remonté petit à petit au classement pour échouer finalement à la 16e place. Une belle progression par rapport à la course de la semaine dernière, déjà disputée à Jerez, où il avait terminé à la 24e position. La course a été marquée par la chute spectaculaire du leader du championnat, l'Espagnol Albert Arenas, ainsi que par l'abandon de son dauphin au classement avant cette course, le Japonais Ai Ogura. La victoire est revenue au Japonais Tatsuki Suzuki (SIC 58 Squadra Corse) devant le Britannique John McPhee (Petronas Sprinta Racing) et l'Italien Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46). À noter également l'impressionnante remontée du Sud-Africain Darryn Binder (CIP Green Power) qui a terminé 4e après être parti 25e. La prochaine manche aura lieu le 9 août sur le circuit de Brno, en République Tchèque. (Belga)