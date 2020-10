Barry Baltus 16e du Grand Prix de France de Moto3

Le Belge Barry Baltus (KTM CarXpert Prüstel GP) a terminé 16e ce dimanche du Grand Prix de France Moto3 au Mans. La victoire est revenue à l'Italien Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46).Parti 31e et dernier sur la grille de départ, Barry Baltus, qui avait signé le 6e temps du warm-up, n'avait d'autres choix que de remonter lors de ce dixième Grand Prix de la saison. Après un bon départ le voyant bondir en 25e position, le Waretois a progressivement profité des chutes pour finir à la 16e place. Il a ainsi égalé son meilleur résultat en Moto3 puisqu'il avait terminé à la même position au Grand Prix de Catalogne. Son compteur points reste toutefois bloqué à zéro point au championnat. La course a été remportée par Celestino Vietti. L'Italien, vainqueur pour la deuxième fois cette année, a devancé son compatriote Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team) et l'Espagnol Albert Arenas (Angel Nieto Team), le nouveau leader du championnat. La prochaine course aura lieu le 16 octobre sur le circuit Motorland Aragon, en Espagne. (Belga)

