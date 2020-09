Le Belge Barry Baltus (KTM CarXpert Prüstel GP) a terminé 24e ce dimanche du Grand Prix Moto3 de Saint-Marin, à Misano, après avoir reçu une pénalité.Parti 29e, Barry Baltus a réalisé un impressionnant début de course en remontant même jusqu'à la 14e place. Affichant un rythme très intéréssant, le Warétois a été en lutte pour une place dans les points tout au long des 23 tours du Grand Prix. Mais il a reçu une pénalité pour non-respect des limites de la piste et devait ainsi faire un "Long Lap". Une pénalité que Baltus n'a jamais purgé. S'il a croisé le drapeau à damiers à la 17e place, égalant à ce moment son meilleur résultat de la saison, il a logiquement reçu 20 secondes de pénalité après la course, le faisant descendre à la 24e place finale. Le Britannique John McPhee (Honda Petronas Sprinta Racing) s'est imposé devant les Japonais Ai Ogura (Honda Team Asia) et Tatsuki Suzuki (Honda SIC58 Squadra Corse). Le leader du championnat, l'Espagnol Albert Arenas, est sorti de piste. La prochaine manche du Moto3 aura de nouveau lieu sur le circuit de Misano pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne le 20 septembre. (Belga)