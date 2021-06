Barry Baltus (NTS RW Racing GP) a terminé 26e des qualifications du Grand Prix de Catalogne Moto2, smedi à Barcelone. Le Héronnais a ainsi signé dans cet exercice le meilleur résultat de sa carrière dans cette catégorie.Malgré une chute lors de la deuxième séance d'essais libres vendredi, Barry Baltus a pu prendre part sans douleur à la troisième séance qualificative de sa carrière en Moto2, ce samedi. Auteur d'un temps encourageant dans la troisième séance d'essais libres, le Hutois visait la Q2, séance qui regroupe les 18 pilotes le plus rapides. Avec un chrono de 1:44.409, il n'a toutefois pas réussi à passer le cap de la Q1 et partira ce dimanche depuis la 26e position sur la grille de départ. La pole position a été réalisée par Remy Gardner (KTM Red Bull Ajo) en 1:42.977. Pour la deuxième fois cette saison, l'Australien s'élancera en tête. Raul Fernandez (KTM Red Bull Ajo) et Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika SAG Team) complèteront la première ligne. Le départ de la course sera donné dimanche à 14h30. (Belga)